В Алтайском крае мужчина ослепил одноглазого приятеля

Сегодня, 12:40.
Происшествия

Житель Алтайского края надавил на единственный глаз своего знакомого. Мужчина окончательно ослеп. Злоумышленника осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.

Глаз.
Глаз. Фото: pixabay.com.

Потерпевший несколько лет назад потерял зрение на один глаз. Осенью прошлого года он поссорился с осужденным. Приятель с силой надавил ему на другой глаз. Мужчина ослеп окончательно.

Злоумышленник признал свою вину, оказал материальную помощь пострадавшему. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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