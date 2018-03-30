В Алтайском крае мужчина ослепил одноглазого приятеля

Потерпевший несколько лет назад потерял зрение на один глаз. Осенью прошлого года он поссорился с осужденным. Приятель с силой надавил ему на другой глаз. Мужчина ослеп окончательно.

Злоумышленник признал свою вину, оказал материальную помощь пострадавшему. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.