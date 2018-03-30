В Алтайском крае мужчина ослепил одноглазого приятеля

Житель Алтайского края надавил на единственный глаз своего знакомого. Мужчина окончательно ослеп. Злоумышленника осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.
Потерпевший несколько лет назад потерял зрение на один глаз. Осенью прошлого года он поссорился с осужденным. Приятель с силой надавил ему на другой глаз. Мужчина ослеп окончательно.
Злоумышленник признал свою вину, оказал материальную помощь пострадавшему. Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
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