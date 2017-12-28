В Бийске мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

В Алтайском крае мужчина погиб при пожаре в деревянном доме. Фото: Виктория Колесова в vk.com/incident_22. В Алтайском крае мужчина погиб при пожаре в деревянном доме. Фото: vk.com/incident_22.

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме поступило 13:59. С огнем боролись 16 человек. На место также выезжали пять автоцистерн, скорая помощь и полиция.

Пожар ликвидировали в 14:13. Его площадь составила 60 квадратных метров. Огонь повредил крышу и стены здания.

От отравления угарным газом погиб 37-летний мужчина. Предварительная причина пожара — неисправность печного отопления.