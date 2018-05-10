В Алтайском крае начали разводить "правильных" пчел

Зачем Алтайскому краю чистопородные пчелы

Разведение чистопородных пчел нужно региону, чтобы сократить число болезней на пасеках, избежать вымирания пчелосемей во время зимовок (как это было в прошлом году) и попадания антибиотиков в мед.

Сергей Тастан,

председатель Союза пчеловодов Алтайского края:

— Чистота породы очень важна. Это дает определенные гарантии. Чистопородные пчелы более устойчивы к болезням, у них лучше характер, они дают больше меда. Устойчивость к болезням означает, что таких пчел намного реже лечат антибиотиками. Соответственно, потом их не найдут и в меде.

По словам Тастана, сейчас алтайские пчеловоды закупают пчелопакеты из-за пределов региона. Несколько лет назад в край завезли партию узбекских пчел, которые плохо приспособлены к нашему климату. И последствия этого мы пожинаем до сих пор — эти пчелы чаще болеют и гибнут зимой.

Какие породы пчел будут разводить в Алтайском крае

В декабре 2017 года компания "Алтайская пчела" (производственная база находится под Змеиногорском) получила статус племрепродуктора. Он подтверждает, что там разводят чистопородную среднерусскую пчелу.

По словам Сергея Тастана, это самая "чистая" версия породы во всей Евразии, иностранные коллеги это признают. Когда-то среднерусская порода была распространена в России и Алтайском крае, но потом в результате смешения с другими была практически утеряна.

Среднерусскую пчелу отличают хороший иммунитет, высокая степень адаптации к условиям нашего климата, в том числе к длинной зиме.

Сергей Тастан рассказал, что поиски подходящих особей для разведения этой пчелы заняли четыре года. Их нашли в Красноярском крае у семьи старообрядцев, которая живет в глухой тайге. Чистоту породы с помощью ДНК-анализа подтвердили ученые из научно-производственного центра "Апис" при Томском госуниверситете.

Разводить пчел в Алтайском крае будут на специальных изолированных площадках, чтобы избежать смешения пород.

Замминистра сельского хозяйства Михаил Чмырев рассказал, что ведомство ведет работу по подготовке к получению статуса племрепродуктора еще с тремя производителями из Косихинского, Усть-Калманского и Красногорского районов.

Планируется, что они будут специализироваться на разведении карпатской породы пчел и карники, которые тоже подходят для климата Алтайского края.

Раньше в Алтайском крае работали племрепродукторы "Горный нектар" (Красногорский район) и "Таежный мед" (Залесовский район). Но недавно они оба закрылись (по информации регионального Минсельхоза).