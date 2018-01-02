В Алтайском крае 18 населенных пунктов остались без света

По данным краевого ГУ МЧС, сообщение об отключении поступило в в 11.10, к 12.10 энергоснабжение восстановили во всех 18 населенных пунктах. На место выезжали две бригады МРСК-Сибирь Алтайэнерго, а также специалисты МЧС.