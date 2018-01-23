В Алтайском крае насмерть замерз еще один человек

Вчера, 15:53.
Происшествия

В Камне-на-Оби утром 22 января во дворе дома на улице Каменской нашли труп мужчины. По предварительной информации, он замерз насмерть, пишут "Каменские известия".

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

Мужчине было около сорока лет. По предварительным данным, он умер от переохлаждения, однако более точную причину смерти установит вскрытие.

Мужчина был в гостях вместе с сожительницей. Она первая пошла домой и легла спать, закрыв дверь. Позже, вероятнее всего, мужчина вернулся домой пьяным и не смог попасть внутрь. Полицейские проводят проверку.

Напомним, 21 января в Бийске 87-летняя пенсионерка и ее 40-летний внук скончались от обморожения.

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