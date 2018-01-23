В Алтайском крае насмерть замерз еще один человек

Мужчине было около сорока лет. По предварительным данным, он умер от переохлаждения, однако более точную причину смерти установит вскрытие.

Мужчина был в гостях вместе с сожительницей. Она первая пошла домой и легла спать, закрыв дверь. Позже, вероятнее всего, мужчина вернулся домой пьяным и не смог попасть внутрь. Полицейские проводят проверку.

Напомним, 21 января в Бийске 87-летняя пенсионерка и ее 40-летний внук скончались от обморожения.