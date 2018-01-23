В Алтайском крае насмерть замерз еще один человек

В Камне-на-Оби утром 22 января во дворе дома на улице Каменской нашли труп мужчины. По предварительной информации, он замерз насмерть, пишут "Каменские известия".
Мужчине было около сорока лет. По предварительным данным, он умер от переохлаждения, однако более точную причину смерти установит вскрытие.
Мужчина был в гостях вместе с сожительницей. Она первая пошла домой и легла спать, закрыв дверь. Позже, вероятнее всего, мужчина вернулся домой пьяным и не смог попасть внутрь. Полицейские проводят проверку.
Напомним, 21 января в Бийске 87-летняя пенсионерка и ее 40-летний внук скончались от обморожения.
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