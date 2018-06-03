В Алтайском крае уже неделю не могут найти 15-летнюю девушку

Приметы пропавшей:

Юлия Черникова.

рост 168 см,

худощавого телосложения,

волосы русые ниже плеч,

глаза карие.

Была одета:

светло-зеленая толстовка,

синие лосины,

белые кеды.

Ранее altapress.ru писал, что в Камне-на-Оби разыскивают 25-летнего парня, который пропал 28 мая.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.