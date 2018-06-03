В Алтайском крае уже неделю не могут найти 15-летнюю девушку

В Камне-на-Оби 27 мая пропала 15-летняя Юлия Черникова, сообщает "Лиза Алерт". О ее местонахождении неизвестно до сих пор.
Приметы пропавшей:
- рост 168 см,
- худощавого телосложения,
- волосы русые ниже плеч,
- глаза карие.
Была одета:
- светло-зеленая толстовка,
- синие лосины,
- белые кеды.
Ранее altapress.ru писал, что в Камне-на-Оби разыскивают 25-летнего парня, который пропал 28 мая.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении попавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.
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