В Алтайском крае осудили женщину, которая бросила маленького сына на морозе

По данным следствия, 18 января 2017 года пьяная 29-летняя жительнице города Горняк ушла к знакомым и оставила сына одного. Двухлетний мальчик долгое время был на холодной веранде. Спустя некоторое время ребенка в неотапливаемой и неосвещенной веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов. К счастью, ребенок серьезно не пострадал: его отогревала собака.

Кроме того, выяснилось, что женщина и раньше много пила и не заботилась о здоровье и питании сына. Также было доказано участие женщины в краже.

Altapress.ru писал, что по инициативе органов опеки и попечительства женщину лишили родительских прав. Ребенок нашел новую семью.

Женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы.