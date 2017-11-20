В Алтайском крае осудили женщину, которая бросила маленького сына на морозе

Сегодня, 13:25.
Происшествия

В Алтайском крае осудили женщину, из-за которой маленький ребенок чуть не замерз на холодной веранде, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия, 18 января 2017 года пьяная 29-летняя жительнице города Горняк ушла к знакомым и оставила сына одного. Двухлетний мальчик долгое время был на холодной веранде. Спустя некоторое время ребенка в неотапливаемой и неосвещенной веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов. К счастью, ребенок серьезно не пострадал: его отогревала собака.

Кроме того, выяснилось, что женщина и раньше много пила и не заботилась о здоровье и питании сына. Также было доказано участие женщины в краже.

Altapress.ru писал, что по инициативе органов опеки и попечительства женщину лишили родительских прав. Ребенок нашел новую семью.

Женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

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