Алтайский мальчик, которого отогрела собака, нашел вторую семью

Напомним, в январе в Локтевском районе мать оставила двухлетнего мальчика в неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды и ушла на несколько дней из дома. Малыш мог бы замерзнуть, если бы не собака, которая отогревала ребенка своим теплом. Как выяснило следствие, мальчик провел на морозе около 4-5 часов, все это время собака находилась рядом с ним.

Через некоторое время мальчика обнаружили и отправили в больницу. Мать не появлялась дома еще четыре дня. Ее обнаружили полицейские в невменяемом состоянии.

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.125 УК РФ "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству". Прокуратура добилась лишения женщины родительских прав.

Соседи рассказывают о том, что родители мальчика и гости дома частенько злоупотребляют алкоголем, ребенок ходит всегда грязный и частенько остается без присмотра. Семья состояла на учете как неблагополучная с апреля прошлого года.

Малыша на этой неделе выписали из больницы и передали опекунам из Рубцовска. Семья собирается усыновить ребенка.