Алтайский мальчик, которого отогрела собака, нашел вторую семью

Семейная пара из Рубцовска взяла под опеку мальчика из Локтевского района, брошенного на морозе матерью, но спасенного собакой. На этой неделе малыша передали в новую семью, сообщает ГТРК "Алтай".
Напомним, в январе в Локтевском районе мать оставила двухлетнего мальчика в неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды и ушла на несколько дней из дома. Малыш мог бы замерзнуть, если бы не собака, которая отогревала ребенка своим теплом. Как выяснило следствие, мальчик провел на морозе около 4-5 часов, все это время собака находилась рядом с ним.
Через некоторое время мальчика обнаружили и отправили в больницу. Мать не появлялась дома еще четыре дня. Ее обнаружили полицейские в невменяемом состоянии.
В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.125 УК РФ "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству". Прокуратура добилась лишения женщины родительских прав.
Соседи рассказывают о том, что родители мальчика и гости дома частенько злоупотребляют алкоголем, ребенок ходит всегда грязный и частенько остается без присмотра. Семья состояла на учете как неблагополучная с апреля прошлого года.
Малыша на этой неделе выписали из больницы и передали опекунам из Рубцовска. Семья собирается усыновить ребенка.
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