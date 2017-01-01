На Алтае брошенного на морозе двухлетнего ребенка отогревала собака

4650
Сегодня, 17:22.
Происшествия

В январе в Локтевском районе мать оставила двухлетнего мальчика в неотапливаемой веранде без верхней одежды и еды и ушла на несколько дней из дома. Малыш мог бы замерзнуть, если бы не собака, которая отогревала ребенка своим теплом.

Собака в снегу.
Собака в снегу. Фото: Михаил Хаустов.

Через некоторое время мальчика обнаружили и отправили в больницу, где он находится до сих пор из-за переохлаждения. Мать же после обнаружения мальчика не появлялась дома еще четыре дня.

Прокурор района направил материалы проверки в районный отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении матери.

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.125 УК РФ "заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству".

Прокуратурой был поставлен вопрос о лишении родительских прав. Исковое заявление удовлетворено, но пока не вступило в законную силу.

Кроме того, прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику безнадзорности несовершеннолетних, в адрес председателя комитета по образованию районной администрации.

Обсуждение закрыто из-за нарушений правил комментирования.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
Loading...