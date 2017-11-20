В Алтайском крае осужденные создали Терминатора.

Сделать робота захотел один из осужденных. Терминатора собирали пять дней. Для создания робота потребовалось 30 деталей легковых и грузовых автомобилей.

Спину сделали из радиатора, туловище из рейки, карбюратора, генератора и трамблера. В качестве ног использовали пружинные амортизаторы и стойки. По словам создателей, сложнее всего было смастерить голову. Ее сделали из компрессора от холодильника.