В Алтайском крае осужденные создали Терминатора.

Осужденные в Алтайской колонии из автомобильных деталей построили робота и назвали его Терминатором, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.
Сделать робота захотел один из осужденных. Терминатора собирали пять дней. Для создания робота потребовалось 30 деталей легковых и грузовых автомобилей.
Спину сделали из радиатора, туловище из рейки, карбюратора, генератора и трамблера. В качестве ног использовали пружинные амортизаторы и стойки. По словам создателей, сложнее всего было смастерить голову. Ее сделали из компрессора от холодильника.
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