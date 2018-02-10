В Алтайском крае поезд столкнулся с "Газелью"

10 февраля около 14 часов в Алтайском крае столкнулись грузовой железнодорожный состав и автомобиль "Газель". Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

ДТП с участием поезда и "Газели", 10 февраля. Фото: ЗСЖД. ДТП с участием поезда и "Газели", 10 февраля. Фото: ЗСЖД. ДТП с участием поезда и "Газели", 10 февраля. Фото: ЗСЖД. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде (133-й километр) на перегоне Красный Боец – Безменово. Водитель "Газели" проигнорировал сигналы сигнализации, запрещающей проезд, и выехал на пути. Машинист поезда экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось. Автомобиль серьезно пострадал, водитель госпитализирован. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет. ДТП не повлияло на график движения пассажирских поездов.