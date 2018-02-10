В Барнауле пьяный водитель совершил два ДТП подряд

В Барнауле в ночь на 10 февраля задержали пьяного водителя, который совершил два ДТП за ночь, сообщает народная дружина "Дорожный патруль".
По данным дружинников, около 24 часов в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Димитрова. Один из участников на атвомобиле Hyundai сразу скрылся с места аварии.
Однако на соседней улице Молодежной автомобиль сразу попал в другое ДТП — наехал на препятствие. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Его задержал экипаж ДПС. Водитель отказался проходить медосвидетельствование. На мужчину составили административный материал.
Напомним, в Барнауле в субботу, 10 февраля, проходят сплошные проверки водителей на трезвость.
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