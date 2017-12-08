На Алтае распустилась верба

Сообщается, что его судно сейчас находится на реке Чарыш. Недавно он заметил, что во некоторых местах в начале декабря, если нет сильных морозов, распускается верба.

В ночь с 3 на 4 декабря на Южном Урале и в Петропавловске также распустились вербы.

Ранее altapress.ru писал, что такое явление уже случалось не в свое время. Например, в Барнауле верба распустилась в октябре 2013 года. В январе 2015 года такое явление заметили на реке Бия, а в 2016 году "сбой" произошел на Алтае в феврале.

По словам ученых, повторному цветению растений способствует чередование температур на улице. Растения иногда считают, что зима прошла, и вновь началась весна, поэтому расцветают.