На Алтае распустилась верба

В районном центре Усть-Пристанского района Алтайского края несколько дней назад начали набухать почки у вербы, пишет "Алтайской правде" со ссылкой на капитана струга "Атаман Ермак — князь Сибирский" Сергея Рождественского.
Сообщается, что его судно сейчас находится на реке Чарыш. Недавно он заметил, что во некоторых местах в начале декабря, если нет сильных морозов, распускается верба.
В ночь с 3 на 4 декабря на Южном Урале и в Петропавловске также распустились вербы.
Ранее altapress.ru писал, что такое явление уже случалось не в свое время. Например, в Барнауле верба распустилась в октябре 2013 года. В январе 2015 года такое явление заметили на реке Бия, а в 2016 году "сбой" произошел на Алтае в феврале.
По словам ученых, повторному цветению растений способствует чередование температур на улице. Растения иногда считают, что зима прошла, и вновь началась весна, поэтому расцветают.
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