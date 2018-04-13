В Алтайском крае резко ухудшится погода

На большей части Алтайского края 14 апреля прогнозируют ухудшение погоды, сообщает алтайский ЦГМС.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки в крае ожидают дождь с мокрым снегом. Также прогнозируют ветер 5-10 м/с, с усилением до 15-20 м/с.
Днем 14 апреля столбик термометра покажет +2...7 градусов, по южным районам возможно потепление до +12 градусов.
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