В Алтайском крае снова похолодает

15 декабря в Алтайском крае днём будет до -21 С, а ночью до -30 С. Ночью и утром будет туман, гололедица, сообщают синоптики.

Погода в Алтайском крае без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман;

температура -16...-21 С, местами в западных и предгорных районах -11...-16 С;

ветер переменный, 2-7 м/с. Погода в Барнауле без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью и утром изморозь, туман;

температура -16...-18 С;

ветер переменный, 2-7 м/с.