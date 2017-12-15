В Алтайском крае снова похолодает

15 декабря в Алтайском крае днём будет до -21 С, а ночью до -30 С. Ночью и утром будет туман, гололедица, сообщают синоптики.
Погода в Алтайском крае
- без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь, туман;
- температура -16...-21 С, местами в западных и предгорных районах -11...-16 С;
- ветер переменный, 2-7 м/с.
Погода в Барнауле
- без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью и утром изморозь, туман;
- температура -16...-18 С;
- ветер переменный, 2-7 м/с.
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