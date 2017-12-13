В Алтайском крае похолодает до -30

13 декабря в Алтайском крае температура воздуха опустится до -15 С. Как сообщают синоптики, в ночь с 13 на 14 декабря похолодает до -19...-24 С, а в западных и предгорных районах -25...-30 С.

Погода в Алтайском крае: в восточных районах снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман;

температура днём -10...-15 С;

ветер переменный, 2-7 м/с. Погода в Барнауле: днём без осадков,утром изморозь,возможен туман, на дорогах гололедица;

температура -11...-13 С;

ветер переменный, 2-7 м/с. По данным отдела мониторинга и прогнозирования ЧС ККУ "УГОЧС и ПБ в Алтайском крае, в регионе течение недели сохранится риск возникновения техногенных пожаров и ДТП из-за гололеда.