В Алтайском крае сотни работников ТЭЦ грозят голодовкой из-за долгов по зарплате

Рубцовскую ТЭЦ еще не вывели из эксплуатации. Предприятие не работает, но его нельзя продать. Общий долг по зарплате перед работниками составляет около 15 млн рублей, еще 15 млн рублей — полагающееся пособие. Денег на предприятии нет, так как оно несколько месяцев фактически не ведет хозяйственную деятельность. Город отапливают из единого теплоисточника. ТЭЦ находится в собственности обюрокраченной "Инвестиционно-девелоперской компании".

Сейчас бывшие работники ТЭЦ обдумывают форму протеста. К ним, скорее всего, присоединятся бывшие работники МУП "Рубцовские тепловые сети", перед которыми также до сих пор не погасили долги.

Ориентировочно 14 декабря глава администрации города Дмитрий Фельдман должен встретиться с рубцовчанами, чтобы обсудить ситуацию. По итогам этого разговора бывшие работники примут решения о дальнейших действиях.