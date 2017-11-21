Экс-мэры, энергетик и опальный коммунист: на пост главы Рубцовска претендуют 8 человек

Рубцовск станет последним из крупных городов Алтайского края, который утвердит главу города после выборов местных депутатов в сентябре.

Сегодня о желании участвовать в конкурсе заявили восемь человек.

Владимир Веснин — заместитель начальника управления по ЖКХ. Подавал документы на участие в конкурсе и в прошлом году, но тогда его называли техническим кандидатом.

Петр Гамалеев — бывший мэр Рубцовска. Ушел в отставку со скандалом в августе 2011 года. Перед этим однопартийцы ("Единая Россия") освободили его от должности секретаря местного отделения, а потом даже организовали сбор подписей граждан за его отставку, в чем преуспели. Этому предшествовали обыски в мэрии и претензии со стороны руководства края. В то время активно менялись уставы городов и районов — происходил отказ от всенародных выборов глав. Была информация, что Гамалеев выступал против этого и тормозил процесс в Рубцовске.

Павел Грачев — гендиректор "Первой энергетической компании". Она владеет 100% "Инвестиционно-девелоперской компании", а ей принадлежит скандально известная ТЭЦ города. Долгое время эта теплоэлектроцентраль обеспечивала теплом и горячей водой большую часть города. Однако ТЭЦ все больше изнашивалась, финансовые проблемы копились, проблемы с отоплением, вплоть до введения ЧС, возникали регулярно. Руководство ТЭЦ конфликтовало с мэрией. Сейчас в город зашла "Сибирская генерирующая компания" и она делает все, чтобы полностью "отцепить" потребителей от ТЭЦ. Однако есть группа людей, активно выступающих за сохранение ТЭЦ.

Владимир Машуков — экс-глава Рубцовска. Ему 66 лет. Много лет проработал на "Алтайсельмаше", в том числе в топ-менеджменте. С 1996 года возглавлял филиал АлтГУ в Рубцовске. Избирался депутатом горсовета, в 2008 году стал председателем парламента.

Николай Наздрачев — бывший глава алтайских комсомольцев, экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС). В 2016 году из-за конфликта в руководством крайкома покинул ряды партии. В краевой парламент он баллотировался от "Справедливой России", но в состав АКЗС не прошел. Поддержит ли Наздрачева КПРФ в конкурсе на главу Рубцовска, будет решать крайком. Других кандидатов коммунисты не выдвинули.

Сергей Пчеляков — бывший депутат рубцовского горсовета, зампредседателя в прошлом созыве. Довольно одиозный человек даже для Рубцовска. Не смог победить на выборах в горсовет в сентябре этого года.

Игорь Фельдбуш — директор рекламного агентства "Норт". Игорь Фельдбуш хотел участвовать в конкурсе и в прошлом году. Тогда он заявлял, что видит в своем городе массу примеров неэффективной работы администрации. Начиная от социальной сферы и ЖКХ, заканчивая массовой миграцией населения в другие города. Он считает, что важно поддерживать малый бизнес не на словах, как это происходит сегодня. Но в 2016 году к конкурсу его не допустила комиссия, так как он не предоставил полный пакет документов, в том числе необходимых для допуска к гостайне.

Дмитрий Фельдман — действующий глава администрации Рубцовска. Его избрали в феврале прошлого года, после ухода с поста мэра Владимира Ларионова, которого признали виновным в превышении должностных полномочий. До этого Фельдман занимал пост первого вице-мэра и в течение полутора лет исполнял обязанности главы администрации.

В конце "нулевых" он был директором "Алттрака". Его назначили в 2009 году фактически как антикризисного менеджера. Но именно на тот период (2009-2010 годы) пришлись самые "горячие" события в жизни предприятия: после кризиса у предприятия начались финансовые проблемы, сорвались договоры о поставках, рабочих массово сокращали, им задерживали зарплату, и они митинговали в Новосибирске у офиса собственника — "РАТМ-холдинга". До "Алттрака" Фельдман работал в мэрии — также замглавы, тогда — у Артура Дерфлера.

Официально оппозиционные партии своих кандидатов не выдвинули. Гипотетически такая возможность обсуждалась сразу после выборов, по результатам которых почти равное число голосов набрали "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР (при голосовании за партии). Представители партии власти смогли занять лишь половину кресел в парламенте. Однако достичь консенсуса оппозиции традиционно не удалось.

Факт

Депутаты горсовета Рубцовска на ближайшей сессии должны принять изменения в регламент, которые удалят норму о закрытом режиме избрания главы города — когда депутаты анонимно голосуют за предложенные кандидатуры, пишет ИА "Банкфакс". Примечательно, что эту норму ввели буквально в августе, а теперь опять отменяют. Не исключено, что эта практика вводится для большей управляемости депутатского корпуса, в надежде на то, что при пофамильном волеизъявлении не случится неожиданностей.

Согласно предлагаемым изменениям, корректировкам подвергнутся статьи регламента, касающиеся порядка избрания главы города. Так, в документе нормы о закрытом голосовании заменяются на открытое, из статьи о тайном голосовании удален подпункт о главе, само назначение теперь предлагается называть именно избранием. Если поправки пройдут, голосование депутатов станет публичным и будет ясно, за кого из кандидатов отдал свой голос народный избранник.