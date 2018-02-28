В Алтайском крае вломившийся в чужой дом мужчина пытал женщину утюгом и окурками

Злоумышленник знал, что приятельница хранит у себя деньги. Он вломился в дом женщины и связал руки и ноги потерпевшей.

Затем мужчина, угрожая ножом, пытал знакомую раскаленным утюгом и окурками. Он требовал деньги. Получив добычу, злоумышленник убежал.

Полицейские заключили мужчину под стражу. Ему грозит 12 лет лишения свободы.