В Алтайском крае водитель перевернулся на Renault и погиб

Водитель Renault Logan погиб на алтайской трассе, сообщает краевая ГИБДД. Авария произошла 25 ноября в 16:00 на 29 километре дороги Калманка-Лебяжье.
Автомобиль Renault Logan под управлением 43-летнего водителя ехал по трассе в сторону Барнаула. Сообщается, что мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
От полученных травм водитель Renault Logan скончался до приезда скорой помощи.
Полицейские проводят проверку.
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