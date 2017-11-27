В Алтайском крае водитель перевернулся на Renault и погиб

Автомобиль Renault Logan под управлением 43-летнего водителя ехал по трассе в сторону Барнаула. Сообщается, что мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

От полученных травм водитель Renault Logan скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку.