В Алтайском крае водитель перевернулся на Renault и погиб

Сегодня, 10:18.
Происшествия

Водитель Renault Logan погиб на алтайской трассе, сообщает краевая ГИБДД. Авария произошла 25 ноября в 16:00 на 29 километре дороги Калманка-Лебяжье.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

Автомобиль Renault Logan под управлением 43-летнего водителя ехал по трассе в сторону Барнаула. Сообщается, что мужчина не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

От полученных травм водитель Renault Logan скончался до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров