В алтайском селе водитель трактора слетел в озеро и погиб

В Шипуновском районе погиб водитель трактора. Мужчина не справился с управлением и съехал в водоем, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, трагедия произошла около 7 утра 26 ноября недалеко от села Коробейниково.
Местный житель ехал через озеро по искусственной насыпи. Он не справился с управлением и съехал в водоем. Трактор опрокинулся, а 53-летний мужчина не смог быстро выбраться из кабины.
Полиция проводит проверку.
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