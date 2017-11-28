В алтайском селе водитель трактора слетел в озеро и погиб

Сегодня, 10:18.
Происшествия

В Шипуновском районе погиб водитель трактора. Мужчина не справился с управлением и съехал в водоем, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае водитель трактора съехал в озеро и погиб.
В Алтайском крае водитель трактора съехал в озеро и погиб. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, трагедия произошла около 7 утра 26 ноября недалеко от села Коробейниково.

Местный житель ехал через озеро по искусственной насыпи. Он не справился с управлением и съехал в водоем. Трактор опрокинулся, а 53-летний мужчина не смог быстро выбраться из кабины.

Полиция проводит проверку.

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