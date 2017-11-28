В алтайском селе водитель трактора слетел в озеро и погиб

По предварительной информации, трагедия произошла около 7 утра 26 ноября недалеко от села Коробейниково.

Местный житель ехал через озеро по искусственной насыпи. Он не справился с управлением и съехал в водоем. Трактор опрокинулся, а 53-летний мужчина не смог быстро выбраться из кабины.

Полиция проводит проверку.