В Алтайском крае замерзают жители нескольких многоквартирных домов

В селе Усть-Калманка замерзают жители двух многоквартирных домов. По их словам, зимой температура в квартирах опустилась до 10 градусов, сообщают "Наши Новости".
Из-за холода в домах люди покидают жилье. Сельчанка Лилия Морозова рассказала, что из восьми квартир дома по адресу Большевицкая, 24 пустует уже пять. Люди согреваются с помощью печей. Те, у кого их нет, пользуются обогревателями.
Местные коммунальщики сообщили, что в этом районе села осенью поменяли изношенную теплотрассу. Подвод тепла к домам теперь, якобы, должны сделать собственники. У управляющей компании для этого нет денег.
Сегодня, 19 декабря, тепло в дома подают два котла вместо необходимых трех. Новый только начали изготавливать, на него в администрации появились деньги. Котел планируют начать монтировать 20 декабря.
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