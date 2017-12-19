В Алтайском крае замерзают жители нескольких многоквартирных домов

Из-за холода в домах люди покидают жилье. Сельчанка Лилия Морозова рассказала, что из восьми квартир дома по адресу Большевицкая, 24 пустует уже пять. Люди согреваются с помощью печей. Те, у кого их нет, пользуются обогревателями.

Местные коммунальщики сообщили, что в этом районе села осенью поменяли изношенную теплотрассу. Подвод тепла к домам теперь, якобы, должны сделать собственники. У управляющей компании для этого нет денег.

Сегодня, 19 декабря, тепло в дома подают два котла вместо необходимых трех. Новый только начали изготавливать, на него в администрации появились деньги. Котел планируют начать монтировать 20 декабря.