В Алтайском крае женщина скончалась на рабочем месте от удара током

Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования одной из компаний Волчихинского района обвиняют в нарушении требований охраны труда. По его вине погибла женщина, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, обвиняемый был ответственным за обслуживание электрооборудования на предприятии по производству муки и круп.
— Он не проконтролировал техническое состояние швейной машинки, предназначенной для зашивания краев мешковой тары. На проводе были скрутки, а также отсутствовал провод заземления металлического корпуса, необходимый для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции, — отмечают в ведомстве.
25 августа 2017 года аппаратчица, которая зашивала мешки с мукой, получила поражение техническим электричеством. Женщина скончалась на рабочем месте.
В ведомстве сообщают, что экспертизы подтвердили наличие причинно-следственной связи между нарушениями обвиняемого и гибелью женщины.
Расследование продолжается.
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