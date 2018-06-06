В Алтайском крае женщина скончалась на рабочем месте от удара током

По версии следствия, обвиняемый был ответственным за обслуживание электрооборудования на предприятии по производству муки и круп.

— Он не проконтролировал техническое состояние швейной машинки, предназначенной для зашивания краев мешковой тары. На проводе были скрутки, а также отсутствовал провод заземления металлического корпуса, необходимый для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции, — отмечают в ведомстве.

25 августа 2017 года аппаратчица, которая зашивала мешки с мукой, получила поражение техническим электричеством. Женщина скончалась на рабочем месте.

В ведомстве сообщают, что экспертизы подтвердили наличие причинно-следственной связи между нарушениями обвиняемого и гибелью женщины.

Расследование продолжается.