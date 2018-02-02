В Алтайском райцентре без воды осталась почти половина домов, детский сад и больница. Фото: moyaokruga.ru, Елена БАХАРЕВА. В Алтайском райцентре без воды осталась почти половина домов, детский сад и больница. Фото: moyaokruga.ru, Елена БАХАРЕВА.

Сообщения об отсутствии воды на улице Энтузиастов поступили 31 января, позже рассказали о проблемах и на других улицах.

Порыв обнаружили в 11 часов 1 февраля. Через час приехала техника, но она не смогла снять промерзший слой земли.

Специальная техника, которая справится с этой работой, приедет утром 2 февраля. До этого времени воду отключат поочередно на всех улицах райцентра.