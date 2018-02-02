Сильный порыв водопровода произошел в селе Залесово. Без воды осталась почти половина домов райцентра, а также детский сад "Ромашка" и Залесовская ЦРБ, сообщает "Сельский новатор".
В Алтайском райцентре без воды осталась почти половина домов, детский сад и больница. Фото: moyaokruga.ru, Елена БАХАРЕВА.
В Алтайском райцентре без воды осталась почти половина домов, детский сад и больница. Фото: moyaokruga.ru, Елена БАХАРЕВА.
Сообщения об отсутствии воды на улице Энтузиастов поступили 31 января, позже рассказали о проблемах и на других улицах.
Порыв обнаружили в 11 часов 1 февраля. Через час приехала техника, но она не смогла снять промерзший слой земли.
Специальная техника, которая справится с этой работой, приедет утром 2 февраля. До этого времени воду отключат поочередно на всех улицах райцентра.
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