Следователи проводят проверку из-за проблем с отоплением в Шипуновском районе

Во время проверки осмотрели квартиры и социальные объекты, где есть проблемы с отоплением, а также котельные. Изъяли документацию учета тепловой энергии, образцы топлива.

Следователи опрашивают жителей, по изъятому топливу назначили судебную экспертизу.

Напомним, местные жители сообщили altapress.ru, что в Шипуново температура в квартирах и частных домах, отапливаемых от котельных, держится на уровне 13-16 градусов, а в школе вынуждены сокращать уроки.