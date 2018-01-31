Следователи проводят проверку из-за проблем с отоплением в Шипуновском районе

В селе Шипуново проводят доследственную проверку из-за холода в домах и социальных объектах, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Во время проверки осмотрели квартиры и социальные объекты, где есть проблемы с отоплением, а также котельные. Изъяли документацию учета тепловой энергии, образцы топлива.
Следователи опрашивают жителей, по изъятому топливу назначили судебную экспертизу.
Напомним, местные жители сообщили altapress.ru, что в Шипуново температура в квартирах и частных домах, отапливаемых от котельных, держится на уровне 13-16 градусов, а в школе вынуждены сокращать уроки.
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