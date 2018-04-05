В азиатской стране запретили продажу и ввоз бикини

В Туркменистане запретили продавать женские купальники-бикини и шорты. Ввоз этих товаров в страну также запрещен, сообщает "Радио Азатлык".
По словам торговцев одеждой, в настоящее время магазины распродают купальники и шорты, ввезенные в страну до запрета.
Продавать нельзя не только женские шорты, но и мужские. В то же время спрос на такие товары ввиду приближения купального сезона растет. Летом температура воздуха в Туркменистане может подниматься выше отметки в 50 градусов по Цельсию.
Причину запрета таможенники не объясняют. Официальные комментарии у таможенной службы республики радиостанции получить не удалось. Однако с "Азатлыком" на условиях анонимности пообщался один из сотрудников ведомства. Он предположил, что новый запрет может быть связан "с нравственными нормами туркменов, то есть с тем, что турменским девушкам не подобает носить купальники". При этом объяснить, почему запрет введен именно сейчас, он не смог, пишет "Росбалт".
Также стало известно, что женщинам, которые работают в государственных учреждениях Ашхабада, запретили осветлять волосы, а также красить и наращивать ногти, наращивать ресницы и носить золотые украшения. Товары, необходимые для этих процедур, в страну пускать перестали.
При этом, как отмечает радиостанция, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и сам пользуется краской для волос: в первые годы работы на посту главы государства у него на голове можно было наблюдать "благородную седину", однако спустя некоторое он "обрел имидж жгучего брюнета".
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