Мускулистые девушки в бикини и шоколадные красавцы на чемпионате Алтайского края по бодибилдингу

10 марта в Барнауле прошел открытый чемпионат региона по бодибилдингу. На него съехались более 70 лучших атлетов Сибири. Участники соревнований делятся кадрами с чемпионата в социальных сетях.
Среди алтайских спортсменов выступали не только новички, но и многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.
Вот эта девочка (Оксана Волошина) тренеру напомнила меня. Да и чего уж там, наблюдая из зала, она мне безумно понравилась! Образ, форма, манера поведения на сцене!😍😍😍 Сразу видно кто тренер😏 @barbashinalex В общем эта красотка стала третьей в своей ростовке свыше 166см. Я бы составила ей конкуренцию с радостью))) А пока я счастлива быть на празднике красоты тела! Спасибо родной @fb_altay #hardcoregym #праздниккрасотыитела #чемпионаталтайскогокрая #федерациябодибилдингаифитнесаалтайскогокрая #фитнесбикини #barbashinteam
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу 🏆💪🏼💪🏼 Тренируйся с лучшими-тренируйся у лучших!!! Hardcore gym Барнаул 💪🏼💪🏼😉 . . Repost from @barbashinalex @TopRankRepost #TopRankRepost За 5 мин до награждения... По итогу: Оксана Волошина 3 место, Родионова Мария 2 место, Замышляева Лариса 4 место. Завтра расскажу все более подробно #barbashinteam #hardcore_club #hardcore_gym #barnaul22 #barnaul #moskow #russia #спорт #sport #fitness #фитнес #бодибилдинг #bodybuilding #соревнования #трансформация #мотивация #motivation #model #fitnessmodel #bikini #fitnessbikini #персональныйтренербарнаул #тренажерныйзалбарнаул #cybermass #позирование #тренерчемпионов #barbashinteam #fitnessaddict #fitspo #workout #менсфизик #сушка #рельеф #режимпитания #режимтренеровок #менсфизикроссия #mensphysique #ifbb #instahealth #healthychoias #active #lifestyle #strong #instagood #diet #fbfm #bodibildingmotivation
🏆🏆🏆Вот и прошёл открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу! Все спортсмены показали замечательную форму! А мы можем с гордостью сказать, что наши тренера лучшие мастера своего дела и готовят настоящих чемпионов 💪🏼💪🏼🏆🏆🏆 Тренируйся с лучшими-тренируйся у лучших!!! Hardcore gym Барнаул 💪🏼💪🏼😉 Repost from @barbashinalex @TopRankRepost #TopRankRepost Первые результаты: Никита Букин и Денис Востриков завоевали серебрянные медали в своих категориях ( классический бб и юниоры). Первый выход у обоих спортсменов в этом сезоне, форма далеко не пиковая,урезал у обоих спортсменов углеводы до нуля,начинаем подводку к Красноярску. . . Следите за новостями в ленте 🤟🏼😉 . . #barbashinteam #hardcore_club #hardcore_gym #barnaul22 #barnaul #moskow #russia #спорт #sport #fitness #фитнес #бодибилдинг #bodybuilding #соревнования #трансформация #мотивация #motivation #model #fitnessmodel #bikini #fitnessbikini #персональныйтренербарнаул #тренажерныйзалбарнаул #cybermass #позирование #тренерчемпионов #barbashinteam #fitnessaddict #fitspo #workout #менсфизик #сушка #рельеф #режимпитания #режимтренеровок #менсфизикроссия #mensphysique #ifbb #instahealth #healthychoias #active #lifestyle #strong #instagood #diet #fbfm #bodibildingmotivation
Соревнования прошли в ДК "Моторостроителей" в 10 категориях. Жюри выбрало 30 победителей.
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