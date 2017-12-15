В Барнауле бизнес-элита края приняла участие в церемонии награждения "Менеджер года – 2017"

Евгений Ракшин. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В зале банкет-холла собрались представители самых разных отраслей: промышленности, сельского хозяйства, переработки, банковского сектора, строительства, ритейла, IT и других.

Стало очевидно, что за время существования премии в алтайском бизнесе уже сформировались предпринимательские династии: Ракшины, Филипчуки, Отмашкины и другие. И сегодня уже следующее поколение на равных борется за звание лучшего, по оценке бизнес-сообщества.

Но в этот вечер не только чествовали победителей. Гости смогли послушать выступления струнного квартета Алтайского государственного музыкального колледжа, солистки шоу-театра песни "Каприз" Анны Филипчук, принять участие в розыгрышах, быстром голосовании за лучшего бизнесмена из присутствующих.

Самый главный плюс этого мероприятия, подчеркнул Сергей Приб, гендиректор компании "Алтайкрайэнерго" и победитель народного голосования на сайте altapress.ru, состоит в том, что все бизнесмены, директора за один вечер фактически узнают о главных достижениях во всех отраслях региона, что дает картину уходящего года и позволяет учитывать это при формировании планов на будущее.

Звание "Менеджер года" в этом году получил предприниматель Евгений Ракшин, победивший в традиционном ежегодном рейтинг-опросе алтайских бизнесменов.

На втором месте — Андрей Комяков (Строительная перспектива, Губернский лекарь).

На третьем — Нодар Шония (Селф).

Как проводится голосование

Напомним, сотрудники объединенной редакции газеты "Свободный курс" и сайта altapress.ru традиционно опрашивают больше сотни руководителей предприятий из различных сфер экономики, которым предлагается назвать от одного до трех алтайских топ-менеджеров, добившихся наибольших успехов в бизнесе в текущем году. По результатам этого опроса составляется рейтинг с абсолютным победителем. Впервые в истории нашего рейтинг-опроса на специальных круглых столах были определены победители отраслевых номинаций.

О том, как и за кого голосовали предприниматели и кто еще был отмечен в престижных номинациях, читайте в следующем выпуске газеты "Свободный курс" 20 декабря.



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