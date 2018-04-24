В Барнауле частный дом тушили 24 человека

Сообщение о возгорании поступило в 22:10, а в 22:45 пожар удалось ликвидировать. По данным пресс-службы МЧС, от огня пострадали крыша, стены дома. Площадь возгорания составила около 150 кв. метров.

Предварительная причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

О пострадавших не сообщается.

Для тушения пожара привлекли 6 пожарных машин и 24 человека личного состава МЧС.