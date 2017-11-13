На выходных представители партии ЛДПР устроили пикеты у магазинов. Они выступили против вывесок на иностранном языке, сообщает группа "ЛДПР на Алтае".
В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке. Фото: vk.com/ldpr_altay.
В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке. Фото: vk.com/ldpr_altay.
В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке. Фото: vk.com/ldpr_altay.
Судя по фотографиям, партийцы пикетировали у ресторана "Granmulino", кафе быстрого питания "Good Street Food" и бара "Smoke Club".
Захар Торычев, и.о. помощника координатора ЛДПР по делам молодежи, рассказал, что "чрезмерно пользуясь другим языком, мы губим наш собственный, и русскую культуру в целом. Молодежь ЛДПР не может с этим так просто смириться".
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