В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке. Фото: vk.com/ldpr_altay. В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке. Фото: vk.com/ldpr_altay. В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке. Фото: vk.com/ldpr_altay.

Судя по фотографиям, партийцы пикетировали у ресторана "Granmulino", кафе быстрого питания "Good Street Food" и бара "Smoke Club".

Захар Торычев, и.о. помощника координатора ЛДПР по делам молодежи, рассказал, что "чрезмерно пользуясь другим языком, мы губим наш собственный, и русскую культуру в целом. Молодежь ЛДПР не может с этим так просто смириться".