В Барнауле девушка погибла после пьяных гонок на День автомобилиста

Вчера, 19:11.
Жизнь

Барнаульца осудили за ДТП, в котором погибла его знакомая. Мужчина сел пьяным за руль по ее просьбе.

Водитель, руль.
Водитель, руль. Фото: pixabay.com.

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Харькина, 29 октября 2017 года пара праздновала День автомобилиста. Будучи в изрядном подпитии, девушка предложила мужчине прокатить ее на автомобиле по городу. Во время поездки водитель не справился с управлением, выехал на сторону встречного движения и врезался в другой автомобиль.

В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки. Через месяц она скончалась в больнице.

Водителя осудили на два года в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

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