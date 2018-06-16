В Барнауле девушка погибла после пьяных гонок на День автомобилиста

Барнаульца осудили за ДТП, в котором погибла его знакомая. Мужчина сел пьяным за руль по ее просьбе.
Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгения Харькина, 29 октября 2017 года пара праздновала День автомобилиста. Будучи в изрядном подпитии, девушка предложила мужчине прокатить ее на автомобиле по городу. Во время поездки водитель не справился с управлением, выехал на сторону встречного движения и врезался в другой автомобиль.
В результате ДТП девушка получила черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки. Через месяц она скончалась в больнице.
Водителя осудили на два года в колонии-поселении. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.
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