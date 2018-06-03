В Барнауле горела квартира в многоэтажном доме

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Происшествия

В Барнауле по адресу Георгия Исакова, 218 рано утром, 3 июня, произошел пожар в квартире на третьем этаже многоэтажного доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в Барнауле.
Пожар в Барнауле. Фото: "Инцидент. Барнаул", 22.mchs.gov.ru.

Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в Ленинском районе поступило в 05:06. Через 25 минут пожар удалось локализовать. 

По всей видимости, от огня серьезно пострадал балкон. Квартиру тушили 8 единиц техники и 30 человек личного состава.

О пострадавших и причинах пожара не уточняется. По словам очевидцев, жители с верхних этажей кричали, чтобы их спасли, пишет "Инцидент. Барнаул".

Ранее altapress.ru писал, что 2 июня в Бийске вспыхнул двухэтажный деревянный дом.

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