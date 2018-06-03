В Барнауле горела квартира в многоэтажном доме

В Барнауле по адресу Георгия Исакова, 218 рано утром, 3 июня, произошел пожар в квартире на третьем этаже многоэтажного доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в Ленинском районе поступило в 05:06. Через 25 минут пожар удалось локализовать.
По всей видимости, от огня серьезно пострадал балкон. Квартиру тушили 8 единиц техники и 30 человек личного состава.
О пострадавших и причинах пожара не уточняется. По словам очевидцев, жители с верхних этажей кричали, чтобы их спасли, пишет "Инцидент. Барнаул".
Ранее altapress.ru писал, что 2 июня в Бийске вспыхнул двухэтажный деревянный дом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.