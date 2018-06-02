В алтайском городе вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Фото: Владилен Быстров в vk.com/incident_22. В алтайском городе вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Фото: Владилен Быстров в vk.com/incident_22.

Дом горел на окраине города в районе льнокомбината. Очевидцы рассказали, что из здания расселили людей и в последнее время там никто не жил.

Свидетели ЧП говорят, что во время пожара трещал шифер и были слышны хлопки. О пострадавших не сообщается.

В борьбе с огнем участвовали несколько пожарных расчетов.

Напомним, в Барнауле 30 мая из-за сигареты вспыхнула квартира в многоэтажке, пострадал мужчина