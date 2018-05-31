В Барнауле из-за сигареты вспыхнула квартира в многоэтажке, пострадал мужчина

В Барнауле 30 мая произошел пожар в 9-этажном доме, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании в многоэтажном панельном доме на Павловском тракте поступило в 21:21. К моменту приезда пожарных открытым огнем горела квартира на первом этаже.
В тушении участвовали 30 человек, также использовали 6 автоцистерн и автолестницу. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
Огонь повредил потолок, стены, а также вещи, которые были в квартире. Кроме того, травму получил 28-летний мужчина. Пожар полностью ликвидировали в 21:46.
Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
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