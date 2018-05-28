В Алтайском крае из-за грозы произошел крупный лесной пожар

Один из них случился в Озеро-Кузнецовском лесничестве (Угловский район). Другой пожар произошел в Чарышском лесничестве (Чарышский район).

— Причинами возгорания стало непредусмотрительное обращение с огнем местными жителями и первый в этом сезоне лесной пожар от грозового разряда, — отмечают в ведомстве.

Один из пожаров в лесу вовремя заметил с пожарно-наблюдательной вышки, о другом рассказали местные жители. В тушении участвовали 61 работник, 19 пожарных машин и 4 трактора.

Всего с 12 апреля, с начала пожароопасного сезона, на землях лесного фонда произошло 16 пожаров.