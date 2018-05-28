В Алтайском крае из-за грозы произошел крупный лесной пожар

В Алтайском крае за прошедшие сутки ликвидировали два лесных пожара, сообщает Минприроды региона. Пострадали 9,4 гектара территорий.
Один из них случился в Озеро-Кузнецовском лесничестве (Угловский район). Другой пожар произошел в Чарышском лесничестве (Чарышский район).
— Причинами возгорания стало непредусмотрительное обращение с огнем местными жителями и первый в этом сезоне лесной пожар от грозового разряда, — отмечают в ведомстве.
Один из пожаров в лесу вовремя заметил с пожарно-наблюдательной вышки, о другом рассказали местные жители. В тушении участвовали 61 работник, 19 пожарных машин и 4 трактора.
Всего с 12 апреля, с начала пожароопасного сезона, на землях лесного фонда произошло 16 пожаров.
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