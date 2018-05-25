В Барнауле загорелась ЛЭП

В Барнауле произошел пожар на ЛЭП. Фото: Анатолий Концевых в vk.com/barneos22. В Барнауле произошел пожар на ЛЭП. Фото: Анатолий Концевых в vk.com/barneos22.

ЧП произошло на Змеиногорском тракте, напротив онкоцентра "Надежда". На кадрах видно, что часть конструкции ЛЭП воспламенилась.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ЛЭП выезжали пожарные. Тушить ничего не пришлось, пострадавших нет.

По словам очевидцев, на месте работают специалисты.