В Барнауле загорелась ЛЭП

В Барнауле днем 25 мая произошли неполадки на ЛЭП. Часть конструкции заискрила, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
В Барнауле произошел пожар на ЛЭП. Фото: Анатолий Концевых в vk.com/barneos22.
В Барнауле произошел пожар на ЛЭП. Фото: Анатолий Концевых в vk.com/barneos22.
ЧП произошло на Змеиногорском тракте, напротив онкоцентра "Надежда". На кадрах видно, что часть конструкции ЛЭП воспламенилась.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ЛЭП выезжали пожарные. Тушить ничего не пришлось, пострадавших нет.
По словам очевидцев, на месте работают специалисты.
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