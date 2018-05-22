В Барнауле из-за холодильника вспыхнул торговый павильон

Пожар произошел на улице Червонная,2. Свидетели ЧП пишут, что в павильоне торговали колбасой и копченостями.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 7:07. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем боролись 6 человек и 2 автоцистерны.

Пожар ликвидировали 7:18. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Пожар начался от холодильника. Пострадавших нет. Огонь повредил холодильник, стены и вещи, которые были внутри помещения.