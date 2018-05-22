В Барнауле из-за холодильника вспыхнул торговый павильон

В Барнауле утром 22 мая горел торговый павильон с мясом, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Пожар произошел на улице Червонная,2. Свидетели ЧП пишут, что в павильоне торговали колбасой и копченостями.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 7:07. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. С огнем боролись 6 человек и 2 автоцистерны.
Пожар ликвидировали 7:18. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Пожар начался от холодильника. Пострадавших нет. Огонь повредил холодильник, стены и вещи, которые были внутри помещения.
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