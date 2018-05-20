В Сибири в пожаре погибли четыре человека, в том числе и дети

20 мая в Омске на пожаре погибли четыре человека. Пожарар произошел в 11 утра в частном доме в 3-м Сухом переулке, сообщает СКР. Среди погибших два мальчика 2013 и 2016 годов рождения.
Также погибла 37-летняя мать детей и ее 35-летний сожитель.
К тушению пожара от МЧС России были привлечены 25 человек и 5 единиц техники.
Выясняются причины пожара.
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