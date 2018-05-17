7 человек тушили горящий автомобиль в Барнауле

Сегодня, 13:34.
Происшествия

В Барнауле ночью 16 мая вспыхнул автомобиль Daewoo Matiz, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В Барнауле 7 человек тушили горящий автомобиль.
В Барнауле 7 человек тушили горящий автомобиль. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Понтонный мост поступило в 0:45. Возгорание автомобиля Daewoo ликвидировали уже в 00:59. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, пострадавших нет.

С огнем боролись 7 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара — неисправность автомобиля.

Напомним, недавно в Бийске сгорел автомобиль УАЗ "Патриот".

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