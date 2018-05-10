В алтайском городе сгорел УАЗ "Патриот"

Сообщение о возгорании машины УАЗ "Патриот" на улице Ленинградской поступило в 1:37. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 1:47. Пострадавших нет.

От огня сильно пострадал кузов автомобиля. Предварительная причина возгорания — неисправность машины.

Напомним, ночью 6 мая в Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD.