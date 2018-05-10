В алтайском городе сгорел УАЗ "Патриот"

В Бийске ночью 9 мая сгорел автомобиль, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании машины УАЗ "Патриот" на улице Ленинградской поступило в 1:37. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 1:47. Пострадавших нет.
От огня сильно пострадал кузов автомобиля. Предварительная причина возгорания — неисправность машины.
Напомним, ночью 6 мая в Алтайском крае сгорел автомобиль Nissan AD.
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