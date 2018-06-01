В мэрии Барнаула пообещали исправить "зебру", которая упирается в забор

В Барнауле на улице Партизанской на перекрестке с проспектом Красноармейским приведут в порядок пешеходный переход, на котором разметка упирается в ограждение, сообщает официальный сайт города.

Власти сообщают, что демонтируют ограждение и приведут переход в нормальное состояние. Также здесь установят новые знаки "пешеходный прееход". Накануне о странной зебре написали активисты сообщества "Шпиль".