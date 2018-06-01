В мэрии Барнаула пообещали исправить "зебру", которая упирается в забор

Сегодня, 09:42.
Жизнь

В Барнауле на улице Партизанской на перекрестке с проспектом Красноармейским приведут в порядок пешеходный переход, на котором разметка упирается в ограждение, сообщает официальный сайт города.

В центре Барнаула "зебра" упирается в забор.
В центре Барнаула "зебра" упирается в забор. Фото: Игорь Янцен в facebook.com/groups/shpil/.

Власти сообщают, что демонтируют ограждение и приведут переход в нормальное состояние. Также здесь установят новые знаки "пешеходный прееход".

Накануне о странной зебре написали активисты сообщества "Шпиль".

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