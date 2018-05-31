Активисты барнаульского городского сообщества "Шпиль" рассказали о разметке на пешеходном переходе, которая упирается в забор.
В центре Барнаула "зебра" упирается в забор. Фото: Игорь Янцен в facebook.com/groups/shpil/.
В центре Барнаула "зебра" упирается в забор. Фото: Игорь Янцен в facebook.com/groups/shpil/.
В центре Барнаула "зебра" упирается в забор. Фото: Игорь Янцен в facebook.com/groups/shpil/.
В центре Барнаула "зебра" упирается в забор. Фото: Игорь Янцен в facebook.com/groups/shpil/.
Неправильную "зебру" заметили на пешеходном переходе через улицу Партизанскую на перекрестке с проспектом Красноармейским. На снимках видно, что разметка упирается в забор.
Активист Игорь Янен пишет, что это симбиоз забора и зебры. А один из пользователей шутит, что такая разметка — это тренировка внимания и отработка прыжков в высоту.
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