В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остались 600 человек

Вчера, 20:16.
Потребитель

30 января в Барнауле, на ул. Малахова,11 произошло повреждение водопровода. Из-за этого без холодной воды остались три жилых дома с населением в 600 человек. Об этом сообщили в краевом Главке МЧС.

Вода.
Вода. Фото: архив "Росводоканал Барнаул".

По данным ведомства, сообщение об аварии на объекте поступило на пульт диспетчера около в 16:00. Повредился водопровод Д-100 мм. Без воды временно остались дома 5,7 и 11 на ул. Малахова.

На месте работает аварийная бригада "Барнаульского водоканала", в общей сложности с проблемой борются 10  человек, 3 единицы техники, из них от МЧС России: 3 человека, 1 единица техники.

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