В Барнауле из-за коммунальной аварии без воды остались 600 человек

По данным ведомства, сообщение об аварии на объекте поступило на пульт диспетчера около в 16:00. Повредился водопровод Д-100 мм. Без воды временно остались дома 5,7 и 11 на ул. Малахова.

На месте работает аварийная бригада "Барнаульского водоканала", в общей сложности с проблемой борются 10 человек, 3 единицы техники, из них от МЧС России: 3 человека, 1 единица техники.