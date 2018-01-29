В Барнауле из-за потопа перекрыли движение на одной из улиц

В Барнауле 29 января на улице Юрина около дома №205 произошло повреждение на водопроводе диаметром 300 мм. На участках улицы перекрыли движение, сообщает пресс-служба "Барнаульского водоканала".
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Сообщение об аварии поступило в диспетчерскую около 12:30. На место прибыла бригада водоканала. Сейчас место повреждения локализовали, выход воды прекращен.
Дорожные службы очищают проезжую часть от образовавшейся наледи, движение на улице Юрина от Малахова до Северо-Западной временно перекрыли.
Кроме того, на время работ ограничили подачу воды в домах на улице Юрина, 221б и 225, а также в трех административных зданиях.
Водоснабжение восстановят после окончания ремонта водопровода.
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