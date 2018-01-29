В Барнауле машины едут по затопленной водой улице

Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22. Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22. Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22. Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22. Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она случилась на пересечении улиц Юрина и Покровская. По их словам, произошел порыв трубопровода.

На снимках с места ЧП видно, что вода течет от кольца примерно до Северо-Западной.