В Барнауле машины едут по затопленной водой улице

В Барнауле 29 января произошла коммунальная аварии. Потоки воды затопили улицу, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Потоп. Фото: Василий Царегородцев в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она случилась на пересечении улиц Юрина и Покровская. По их словам, произошел порыв трубопровода.
На снимках с места ЧП видно, что вода течет от кольца примерно до Северо-Западной.
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