В Барнауле из-за коммунальной аварии затопило улицу, несколько домов остались без воды

Сегодня, 14:40.
Происшествия

В Барнауле 26 января произошло повреждение водопровода на улице Горно-Алтайской, рассказали altapress.ru в пресс-службе "Барнаульского водоканала". 

Кран. Вода.
Кран. Вода. Фото: СС0.

Повреждение водопровода составило 200 мм. Оно произошло около 4 утра. Свидетели аварии рассказали, что вода затопила улицу. Специалисты уже локализовали место повреждения, поэтому вода больше не выходит на поверхность. 

По словам очевидцев, у жителей некоторых домов несколько часов нет воды. Ее подвозят специалисты, сообщили в "Барнаульском водоканале". Узнать место подвоза и оставить заявку можно по тел. 28-22-00.

Все восстановительные работы планируют закончить сегодня.

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