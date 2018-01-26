В Барнауле из-за коммунальной аварии затопило улицу, несколько домов остались без воды

В Барнауле 26 января произошло повреждение водопровода на улице Горно-Алтайской, рассказали altapress.ru в пресс-службе "Барнаульского водоканала".
Повреждение водопровода составило 200 мм. Оно произошло около 4 утра. Свидетели аварии рассказали, что вода затопила улицу. Специалисты уже локализовали место повреждения, поэтому вода больше не выходит на поверхность.
По словам очевидцев, у жителей некоторых домов несколько часов нет воды. Ее подвозят специалисты, сообщили в "Барнаульском водоканале". Узнать место подвоза и оставить заявку можно по тел. 28-22-00.
Все восстановительные работы планируют закончить сегодня.
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