В Барнауле из-за коммунальной аварии затопило улицу, несколько домов остались без воды

Повреждение водопровода составило 200 мм. Оно произошло около 4 утра. Свидетели аварии рассказали, что вода затопила улицу. Специалисты уже локализовали место повреждения, поэтому вода больше не выходит на поверхность.

По словам очевидцев, у жителей некоторых домов несколько часов нет воды. Ее подвозят специалисты, сообщили в "Барнаульском водоканале". Узнать место подвоза и оставить заявку можно по тел. 28-22-00.

Все восстановительные работы планируют закончить сегодня.