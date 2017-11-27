В Барнауле из-за прорыва водопровода затопило улицу.

В Барнауле ночью 26 ноября прорвало водопровод. Вода затопила несколько улиц, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул". Авария произошла в районе 22 часов.
Свидетели аварии пишут, что прорыв произошел на пересечении улиц Георгия Исакова и Телефонная. Холодная вода затопила улицу и проезжую часть. На этом участке трудно передвигаться — дорога превратилась в большой каток.
В барнаульском водоканале altapress.ru рассказали, что сейчас прорыв холодной воды устраняют. Кроме того, рабочие очищают проезжую часть от наледи. Сейчас без воды остались жители многоэтажки и частного дома. Специалисты продолжают работы.
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