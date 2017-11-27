В Барнауле из-за прорыва водопровода затопило улицу.

Свидетели аварии пишут, что прорыв произошел на пересечении улиц Георгия Исакова и Телефонная. Холодная вода затопила улицу и проезжую часть. На этом участке трудно передвигаться — дорога превратилась в большой каток.

В барнаульском водоканале altapress.ru рассказали, что сейчас прорыв холодной воды устраняют. Кроме того, рабочие очищают проезжую часть от наледи. Сейчас без воды остались жители многоэтажки и частного дома. Специалисты продолжают работы.