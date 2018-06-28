В Барнауле из-за шторма остановились большие часы

Из-за шторма, который обрушился на Барнаул на прошлой неделе, остановились часы в Ленинском районе. Снимок на своей странице в Facebook разместил фотограф Михаил Хаустов.
Автор снимка написал, что на циферблате указано время начала бури.
Напомним, часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова открыли в сентябре 2018 года после реконструкции. Тогда обновленные часы приспособили для работы на улице в сибирских условиях. В них установили приемник ГЛОНАСС GPS, который синхронизирует время работы часов, а также функцию звуковой имитации боя часов.
Работают ли сейчас часы, неизвестно. Оперативно получить комментарий в администрации Ленинского района altapress.ru не удалось.
Справка
Часы установили в Барнауле еще в 1980 году. За это время они стали одним из символов Ленинского района Барнаула.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.