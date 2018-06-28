В Барнауле из-за шторма остановились большие часы

Автор снимка написал, что на циферблате указано время начала бури.

Напомним, часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова открыли в сентябре 2018 года после реконструкции. Тогда обновленные часы приспособили для работы на улице в сибирских условиях. В них установили приемник ГЛОНАСС GPS, который синхронизирует время работы часов, а также функцию звуковой имитации боя часов.

Работают ли сейчас часы, неизвестно. Оперативно получить комментарий в администрации Ленинского района altapress.ru не удалось.

Справка

Часы установили в Барнауле еще в 1980 году. За это время они стали одним из символов Ленинского района Барнаула.