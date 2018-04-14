В Барнауле Lexus сбил дорожный знак и перевернулся

14 апреля в 3:35 минут в Барнауле на улице Просторной около дома №148 перевернулся Lexus RX 300. В ДТП пострадала пассажирка.
По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, не снизил скорость при возникновении опасности для движения и врезался в стойку дорожного знака. После столкновения автомобиль перевернулся.
В результате ДТП 41-летняя пассажирка получила травмы. Ей оказали помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.
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