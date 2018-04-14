В Барнауле Lexus сбил дорожный знак и перевернулся

По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, не снизил скорость при возникновении опасности для движения и врезался в стойку дорожного знака. После столкновения автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка получила травмы. Ей оказали помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.