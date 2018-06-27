В Барнауле лжеврач выманил у женщины 50 тысяч рублей

На стационарный телефон потерпевшей позвонил незнакомец. Он представился врачом и предложил оказать медицинскую помощь в стационаре. За свои услуги мужчина просил перевести на карту 50 тысяч рублей. Женщина отправила деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.